洛杉磯詭異命案！ 超市門口石柱藏腐爛男屍

超市門口旁的石柱（右）發現有屍體，嚇得超市經理報警處理。（圖擷取自@jeffnguyen推特）

2018-08-14 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一家超市發生一起詭異命案，有人在超市門口旁的柱子內發現有一具屍體，而且已經開始腐爛，顯示屍體死亡已有時日。警方獲報到現場也不禁打了寒顫，表示死者的死法令人毛骨悚然。而這名死者竟然是幾日前警方追捕的偷車賊！

根據外媒報導，位在洛杉磯蘭開斯特市（Lancaster）的「WinCo Foods」超市發生這起離奇事件，本月11日，超市經理經過超市門口時，聞到一陣惡臭，後來發現味道是從門口旁一支石柱裡傳出來的，原本以為是管線汙水外漏，便叫了水電工來檢查，沒想到工人撬開柱子外頭的石板後，映入眼簾的東西讓經理和水電工當場嚇壞，「1條穿著網球鞋的人腿」！經理一回神馬上報警前來處理。

警方獲報後趕到案發現場，發現柱子內果真有一具成年男屍，而且屍體開始腐爛發臭。後來有員警認出死者可能是本月6日他們在追捕的一名偷車賊，因為當時他們在巡邏時曾攔下一輛可疑車輛，經確認後這輛車是賊偷來的贓車，當時嫌犯怕被逮捕，馬上棄車逃逸。追捕過程中，嫌犯跑到這家超市，還爬到屋頂上，警方之後就再也找不到他，嫌犯就這麼憑空消失了。

發現屍體的這根石柱與超市屋頂相通，柱子內部中空，因此警方推斷，當時嫌犯正被警方追捕，爬上屋頂後可能是不慎失足，又或是為了躲警察自己跳進去，最後卡死在柱中，加上連日高溫，致使嫌犯窒息或直接被活活熱死，直到屍體腐爛飄出惡臭才被人發現。

目前這具男屍已經被搬出，並已確認死者身分。警方也表示，這種死法非常離奇，生平第一次遇到！