收音機變救命工具 拯救非洲國家3000名兒童

2018-08-14 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕僅管現代科技、醫療發達，仍有非洲部分國家的農村靠收音機得知外界的資訊，生病時尋求古老秘方治病。對此，致力於媒體發展的國際組織DMI（ Development Media International ）為改變農村的資訊不對等，大量製作醫病訊息在民眾常聽的廣播節目內，不僅民眾到醫院詢問症狀的比率上升，更拯救約3000名兒童的性命。

據《BBC》報導，近期布吉納法索的農村地區實施此計畫後，普遍有收聽收音機習慣的民眾受惠，其中一名父親蘭科得（Tibandiba Lankoande）受訪表示，他以為女兒發高燒是詛咒害的，便尋求民間療法治病，結果6天後女兒陷入昏迷，所幸蘭科得聽到收音機介紹瘧疾的症狀，才讓他帶女兒去醫院治療。

蘭科得的女兒獲救後被村民稱為「收音機的孩子」，蘭科得每當談及往事都會感謝收音機，「如果我沒有聽到廣播訊息，她就沒有今天」。據悉，布國的農村地區相信，有鳥飛過正在戶外睡覺的孩子將會有詛咒降臨。

媒體對人類健康的影響力

DMI製作150個不同的1分鐘醫藥訊息，主要講述瘧疾、腹瀉及肺炎的症狀，其上述資訊都是布國5歲兒童的三大死因。DMI相信大眾媒體能改變當地社會，研究1年後發現布國衛生所諮詢有關疾病的比率上升，且研究人員估計拯救約3000名5歲以下的兒童。