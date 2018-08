瑞典哥特堡昨晚出現一群蒙面人聚眾縱火,有80多輛車受損。(圖擷取自@raveenaujmaya推特)

2018-08-14 19:58

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典(14)日凌晨發生大規模汽車縱火案,在瑞典四個主要城市中共計燒毀了超過100輛汽車,據了解,涉嫌縱火的嫌疑人達40人,且都是未成年。

綜合外媒報導,瑞典四大城市斯德哥爾摩、馬爾默、哥德堡和烏普薩拉在(14)日午夜同時傳出汽車縱火事件。

據民眾拍攝畫面流出,哥德堡西南部Frölunda Torg大型購物中心和附近醫院停車場,出現40名黑衣蒙面人對汽車縱火。瑞典當地警方表示,所有的火災都是在午夜之前發出,警方正在調查襲擊事件背後的主謀。目前不排除所有火災之間的關聯性。

對此,瑞典首相斯特凡·勒夫文(StefanLöfven)今(14)日早上在電台採訪中也爆粗口怒批:「你們XX的搞什麼鬼?(What the f*** are you doing?)」

瑞典警方稱,緊急服務部門目前正在處理相關暴力事件,現階段沒有受傷報告。

據了解,距離瑞典大選投票還有3週,縱火事件的原因可能與此相關。