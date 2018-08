儼然軍事行動！ 瑞典蒙面暴走族縱火燒車 還扔石襲警

2018-08-14 20:02

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典哥特堡(Gothenburg)在昨晚發生蓄意破壞事件,一群黑衣蒙面人到處破壞,縱火焚燒,將近有80多輛汽車遭到損毀。警方獲報到場後,這群人還對警方投擲石塊,目前為止,尚未有人員傷亡的消息傳出。不少人認為這起暴動,與瑞典國內的移民、失業以及貧負差距擴大的問題有關。

綜合外媒報導,當地時間13日晚間9點(台灣時間14日凌晨3點)左右,一群蒙面青年分別出現在當地一處購物中心和醫院停車場,並破壞停放在這些地方的車輛,放火焚燒,受到損毀的汽車多達80多輛。有目擊者將現場畫面錄了下來,可以看到事發當下火光衝天,煙霧瀰漫。救火人員趕緊將火勢撲滅,所幸沒有人員傷亡的消息傳出,而警方發現,同一時間在瑞典的馬爾摩市(Malmo)和赫爾辛堡(Helsingborg)也都有火災的消息傳出,警方隨後也開始調查這些城市發生的災情是否也與這些蒙面人有關。

據悉,這些蒙面青年在當晚像暴走族般在城市中到處橫衝直撞,還對警方扔擲石塊,行徑囂張。瑞典首相施特凡(Stefan Lofven)表示這起騷動儼然像是有計畫的軍事行動,而警方事後也到這些發生過騷亂的地區詢問,希望能從家長口中得知有哪些家裡的青少年可能在昨晚參加了這起暴動,可惜一無所獲。

雖然對於發起暴動的動機還不明,但距離瑞典大選的日子已經不遠,卻在這種時候發生這種事,不免引起許多臆測。有人認為可能是聚眾者想要藉由暴動,表達對國內移民、失業及貧富差距漸大等社會問題的不滿。目前還未有消息指出有誰被逮捕,警方還在持續調查。

Serious situation in #Gothenburg, #Sweden, Multiple cars have been set in fire for unknown reason. pic.twitter.com/8J3qP44iGZ