谷歌AI診斷眼疾 準確度擊敗人類醫生

谷歌（Google）AI技術能通過分析3D視網膜掃描影像、識別青光眼和糖尿病視網膜病變等主要眼睛疾病。（圖擷取自deepmind網站影片）

2018-08-14 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕谷歌（Google）旗下的人工智慧（AI）公司「DeepMind」，開發了一項通過分析儀醫學影像來輔助診斷眼睛疾病的AI技術，初步研究結果顯示，這項AI技術的診斷準確度，比醫生還高。

英國《金融時報》中文網報導，DeepMind與英國倫敦摩爾菲爾茨眼科醫院（Moorfields Eye Hospital）展開合作，今年2月開發出一項能通過分析3D視網膜掃描影像、識別青光眼和糖尿病視網膜病變等主要眼睛疾病的AI技術。

DeepMind的AI技術有2個神經網絡，這是一種能夠發現規律、並依據大量數據進行預測的機器學習類型。第1個AI神經網絡通過分析掃描影像來識別病灶，第2個神經網絡向醫師進行轉診推薦，並附上建議的疾病診斷。

週一（13日）發表在《自然-醫學》（Nature Medicine）期刊上的初步結果顯示，在針對997名患者掃描影像的測試中，AI技術轉診推薦的準確度，比摩爾菲爾茨眼科醫院8名專科醫生的表現更好。

該醫院的眼科顧問醫師、論文共同作者基恩（Pearse Keane）指出，DeepMind眼疾診斷錯誤率為5.5%，8名人類醫生的錯誤率在6.7%到24.1%。若向醫生提供通常會獲知的患者背景訊息，人類錯誤率則會降至5.5%至13.1%。

基恩說，這些發現「絕對讓人驚掉下巴」，他預期3年內AI技術就將在英國國家醫療服務體系（NHS）中推出。他提到，AI可即時分析影像，而一般情況下，若讓人類醫生審查，患者需要等候數天。

這項AI技術是利用摩爾菲爾茨眼科醫院所提供已標出病灶的1萬4884份匿名視網膜掃描影像來訓練演算法。DeepMind Health的臨床主管金（Dominic King）表示，「我們對研究結果感到非常興奮，現在正在考慮積累正確證據的周密安全辦法」。