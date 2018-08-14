採訪孫文廣遭扣押！美國之音記者獲釋 手機全被摔壞

美國之音記者葉兵及其助理艾倫在本月13日與孫文廣隔門交談時，被中國當局帶走。（圖擷取自美國之音推特）

2018-08-14 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕84歲的濟南山東大學退休教授孫文廣本月初接受《美國之音》電訪時，批評中國國家主席習近平的外交政策，遭監視他的公安破門強行，將孫文廣夫婦帶走，引起國際關注與撻伐。12日有消息傳出孫文廣回家，《美國之音》兩名記者前去拜訪，「隔門」訪問孫文廣，之後兩名記者遭中國當局強押上車帶走，美國國務院在事發當晚公開譴責中國，要求立刻釋放記者。目前這兩名記者都已經獲釋，但是他們說，身上攜帶的手機全都遭破壞。

綜合媒體報導，今年8月初，孫文廣教授接受《美國之音》電訪遭當局強行帶走，留下一句「我有我的言論自由」，就消失在電話那頭，引起國際輿論譁然。直到本月12日，有消息指出孫文廣獲釋，但被軟禁家中。得到消息的兩名《美國之音》駐北京記者葉兵及其助理艾倫，隔天（13日）到孫文廣家隔門交談，沒想到採訪中間忽然出現不明人士，以「見領導」名義將2人帶走。消息一傳出，馬上遭美國及國際社會撻伐。

美國當局在13日晚間強烈譴責中國這種踐踏人權的行為，尤其是在壓制言論、結社、集會等基本權力自由上面，有越來越嚴重的趨勢！美國也說，中共以非法拘留這些批評中國政局的人來抵制不同的聲音，這樣的做法非常不可取！並再三要求中國當局盡快釋放這兩名被帶走的記者。

本月14日凌晨3點一過，中國當局人員駕駛一輛黑色轎車，將艾倫載到濟南郊外，之後葉兵也被釋放，並與《美國之音》取得聯繫，雖然兩人人身安全暫時無虞，但是葉兵說，在他們被關押的這段時間內，中國當局人員對他們嚴密搜身，例如手機這類可以紀錄的工具，都被他們全數破壞掉。