南韓首次紀念慰安婦日 文在寅：須反思女權問題

南韓首次舉行慰安婦紀念活動。（歐新社）

2018-08-14 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（14）日迎來第1個「日軍慰安婦受害者紀念日」，各地舉行紀念活動，並為一座新的慰安婦紀念碑揭幕，總統文在寅在出席活動時表示，慰安婦問題並不只是日韓兩國間的歷史問題，其背後的性暴力和女性人權的問題需要更多人來正視。

綜合外媒報導，根據南韓法律規定，「日軍慰安婦受害者紀念日」是為了「讓國內外廣泛知曉慰安婦的問題，並牢記受害者」，因此將舉行各種活動並加以宣傳。包括舉行相關影片上映會、戲劇、音樂會及資料展示等活動，以慰安婦問題為題材的小說及書籍也相繼出版，國立墓地「望鄉之丘」今日也舉行慰安婦受害者追悼碑揭幕儀式。

但外界認為，南韓在各地策劃了向後人宣傳慰安婦問題的活動，可能會引起日韓間敏感的外交議題。日本2015年曾和南韓前保守派政府達成協議，不僅日本政府得向被害人道歉，同時也得提供10億日圓（約903萬美元），來成立支援慰安婦的基金會。文在寅上任後，努力重新聚焦這個議題，要求日本必須付出更多行動。

文在寅在今天出席活動時表示，日軍慰安婦問題並不只是日韓兩國能用「外交手段」就能解決的問題。「只有南韓和日本在內的全世界，能深刻反思性暴力和女性人權問題，並記取教訓、下定決心不再讓悲劇重演時，問題才能得到解決。」