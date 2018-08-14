浙江基督教會唱「紅歌」 中國教徒批搞「同化」

中國基督教正逐漸被「染紅」。（取自自由亞洲電台網站）

2018-08-14 16:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家宗教事務局4月公布的「宗教政策」白皮書中，表明將積極推動「宗教中國化」，達成宗教界擁護中共及社會主義的目的。自由亞洲電台報導，浙江省溫州樂清市一所基督教教會，近日即在音樂會上演唱「紅歌「、高掛五星國旗，遭部分教徒批搞「同化」、討好官員。

據報導，浙江一名基督教徒13日指出，樂清市這所教堂的音樂會上唱了多首旨在歌頌中共的紅歌，「雖然沒有強制要求教徒唱，但教會領導、負責人可能為了討好官員，這次的禮拜活動就唱了好幾首，像是《媽媽教我一支歌》這樣的歌曲，就在這個星期天（12日）。」

禮拜高唱：沒有共產黨就沒有新中國

這首歌曲的部分歌詞如下：「媽媽教我一支歌／沒有共產黨就沒有新中國／這支歌從媽媽心頭飛出／這支歌伴隨她走遍祖國山河。」照片中還可看到，教會講台上方掛著「聽黨話 跟黨走」的橫額，將基督教禮拜活動定調為慶祝中共建黨97周年。

此外，中國全國性宗教團體聯席會議上月31日召開會議，提議在宗教活動場合升掛國旗，以利「宗教界人士和信徒群眾強化國家及公民意識，進一步深化對黨和國家的政治、思想和情感認同。」

有教徒指出，浙江省正是最早開始在基督教堂升國旗的區域，現在當地教會幾乎全掛上國旗。

教徒認為，這是當局的同化手段，「有一些人很反對，有一些人覺得沒什麼，其實就是慢慢被同化。」廣東省一名牧師則說，懸掛國旗是強迫基督徒接受共產黨的理念，但教會不得不妥協，「如果不掛，他們是有可能派武警把你的教堂炸掉的。」

最令教徒擔憂的情況是，當局除了派官員參與禮拜，監控教會是否違規外，甚至開始禁止18歲以下青少年參加禮拜。