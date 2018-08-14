這些「蛋」好貴！ 1顆可賣到5.7億元

法貝熱彩蛋中的黃金蛋與黃金馬車。（歐新社）

2018-08-14 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕如果沒有看過這些「蛋」，現在真的應該好好觀賞一下！1880年代由珠寶工匠法貝熱（Peter Carl Faberge）為俄羅斯皇室打造的精巧寶石藝術品，如今被稱為法貝熱彩蛋（Faberge egg），1顆曾經拍賣到1850萬美元（約新台幣5.7億元）。

據《CNN》報導，法貝熱彩蛋是世界上最奢侈的復活節彩蛋，在俄羅斯皇室要求下被設計成為節慶禮物，採用黃金、鑽石、祖母綠與珍珠製成，每一款都是獨一無二設計，外表的玻璃琺瑯、金箔和金屬製品讓色彩更為豐富。

法貝熱蛋的大小不等，高度通常在3至5英寸之間（7.6公分至12.7公分），需要1到2年才能完成。通常情況下，它們可以打開並秀出藏在裡面的驚喜，例如1個微型雕像或1個時鐘。

外界對法貝熱彩蛋的持久迷戀，可能源於其複雜的歷史背景。法貝熱家庭作為俄羅斯皇室和其他歐洲王室的珠寶供應商，在1917年俄國大革命時隨著沙皇覆滅也跟著煙消雲散。當沙皇家族逃離聖彼得堡時，法貝熱在30多年間製造的50個彩蛋被遺棄，迄今還留存的只剩43顆，剩下的7顆全都失蹤了。

法貝熱打造的物品在1920年代至1930年代並不那麼受到歡迎，因為當時流行的是簡單而不華麗的風格。不過，1943年英國作家班布里奇（Henry Bainbridge）出版了第1本有關珠寶商的著作，讓法貝熱彩蛋重新受到收藏家的注意。

法貝熱彩蛋的價格在這幾十年來一直上升，2002年名為Winter Egg的蛋，在紐約佳士得拍賣會以960萬美元（約新台幣2.9億元）的價格，賣給了1位匿名電話競拍者。5年之後，1個裡面裝著鑲滿鑽石的公雞、外面以琺瑯裝飾的金蛋，在倫敦佳士得拍賣會創下1850萬美元的高價。

不過，絕大部分的法貝熱彩蛋都被博物館收藏，很少出現在拍賣會上。至於那些被認為失蹤的彩蛋，則傳出一些未能證實的軼聞。

例如曾有廢金屬經銷商在美國中西部的跳蚤市場看到1顆金蛋，裡面裝著黃金打造的小時鐘。經銷商以1萬4000美元（約新台幣43萬元）買下後，回家一查才發現是1887年的法貝熱彩蛋，估價達到3300萬美元（約新台幣10億1581萬元），但是否賣出和最後銷售價格都無法得知。

法貝熱彩蛋是1880年代工匠為俄羅斯皇室打造的精巧寶石藝術品，迄今共留存43顆，1顆曾拍賣到1850萬美元（約新台幣5.7億元）。圖為彩蛋和裡面藏的寶石大象（美聯社）

法貝熱彩蛋外表華麗。（法新社）