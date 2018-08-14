女子買周董門票被騙130萬港幣 一男一女嫌犯落網

2018-08-14 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港先前有名31歲陳姓女子，為一睹偶像周杰倫風采，在網路購買演唱會門票及後台證，遭詐騙港幣130萬元（約新台幣517萬元），昨（13）日香港警方宣布逮捕一男一女主嫌。

綜合媒體報導，陳女為歌王周杰倫粉絲，今年因周杰倫在香港辦巡迴演唱會，在臉書上看見有人聲稱出售該門票和後台證，便花港幣3600元（約新台幣1.4萬元）買了門票3張和5張後台証；而賣方與她約在旺角一所商場的儲物櫃取票，但僅取得2張演唱會門票，期間她與賣家從未見面。

事後，歹徒通知陳女，其門票是賣方從演唱會公司偷來的「贓物」，陳女與之脫不了罪，威脅付「封口費」，並警告不可報警，因此陳女為逃法律責任，前後向親友借錢，共72次將130萬港幣匯入歹徒戶頭，不久陳女懷疑遭人詐騙，才在今年4月報警處理。

香港沙田警區刑事調查隊先在5月拘捕２名銀行戶投持有人；昨日則在香港大埔，以涉嫌欺騙手段取得財產，拘捕該案主嫌的25歲蔡姓女子及32歲鍾姓男子。

警方提醒，市民網購物品時，要透過可信賴的平台；且需確認對方身分後再進行交易。

據消息指出，該演唱會為周杰倫《地表最強2世界巡迴演唱會-香港站》，門票售價分為港幣1180、780及480元 （約新台幣4687、3098及1907元）。