女學生幫後面女客結帳 隔天收到超暖感謝信

美國一位女學生在星巴克幫後面客人結帳，隔天收到感謝信。（圖擷自推特）

2018-08-14 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位女子之前到星巴克消費，並順便幫排她後面的女客結帳一杯咖啡，沒想到這樣的善心舉動卻帶來意外的結果。隔天這位女子在家中信箱發現一封密密麻麻的感謝信，原來是後面那位女客人所寫的。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州（Ohio）19歲女學生瑪肯希（Mackenzie）日前在星巴克隨手幫後面一位女客人克勞森（Nicole Clawson）的咖啡結帳，結果她隔天在家中信箱裡發現克勞森寫給她的感謝信。克勞森在信中感謝瑪肯希的咖啡，並表示她這幾月過得相當艱苦，因為她父親過世了，再加上要幫她照顧小孩的保母又生病，她因此得自己請假照顧小孩。

克勞森表示，她那天原本打算買一杯星巴克咖啡犒賞自己，結果瑪肯希卻幫她結了帳，這讓她感動得流淚。她也表示，瑪肯希給她的不單單只是一杯咖啡，還改變了她的一天，讓她的眼睛充滿淚水，並給她帶來笑容。

克勞森提到，她在離開星巴克後意外發現瑪肯希和她住在同個社區，她因此決定要寫一封感謝信給她，表達心中的感激。瑪肯希事後也將這封信貼上推特，結果吸引8萬多人按讚。