沒投票權但有參選權 美國14歲少年角逐州長提名

2018-08-14 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國今年11月6日將舉行中期選舉，屆時參、眾兩院及有39州的州長將改選；而其中有一名年僅14歲的少年，將與其他3位黨員爭取民主黨佛蒙特州（Vermont）州長提名。

綜合媒體報導，14歲的索內伯恩（Ethan Sonneborn）因不滿該州甚至美國國內政治風氣，加上去年維吉尼亞州（Virginia）夏洛蒂（Charlottesville）右翼人事爆發的衝突，令他想站出來改變社會。

據佛蒙特州憲法，並無明列參選人最低年齡，僅規定參選人須在參選前，連續居住在該州至少4年，因此索內伯恩雖無投票權，但依法享有參選權。

「我認為佛蒙特州的民眾應該認真看待我。」索內伯恩在最近一次電視直播的州長論壇上強調，雖然我14歲而非41歲，但我有務實、進步的思想，我傳達的訊息及政見超越了年齡。

而他先前也在個人臉書專業上，列出經濟、基礎建設及墮胎等3願景：在經濟議題上，提倡建立可持續經濟模式、減少中產稅收負擔和向富人徵稅；基礎建設上，建議重建州內基礎建設，讓民眾更加安全；而墮胎方面，他認為墮胎與否應由女性們自行決定，而非政府規限。

然而報導內容也指出，索內伯恩今年7月份公開的財務報告顯示，目前籌募到的競選經費僅約1700美元（約新台幣5萬元）。

他對此表示，雖然競選現況遠遜對手，但若自己的參選能讓至少一人開始重視政治，他的競選活動便算得上成功。