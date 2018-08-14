中國假疫苗延燒受害者上京抗議 警察先查身份

中國假疫苗事件持續延燒，受害者13日到北京國家信訪局提出申訴，民眾大排長龍。（圖擷取自推特）

2018-08-14 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗事件持續延燒，受害者13日前往北京國家信訪局提出申訴，民眾大排長龍，並且還有人到最高法院前抗議，但當地警察不是先了解申訴民眾的問題，而是先將這些受害者進行身份調查。有受害者說，「權力壟斷下的苦難民眾，把希望寄託在最後一根稻草」。

到北京申訴的疫苗受害者譚華在推特上表示，自己是復旦大學工商管理碩士（MBA），卻因為在2014年接種有問題的狂犬症疫苗，導致腦病、突發性耳聾、遍身皮疹、癲癇，多年來向政府申訴無效，甚至曾遭當局禁錮毆打，沒有得到任何醫療費。譚華說，因為多年向政府申訴遭到迫害，群毆打裂手指遍身瘀青，長期非法拘禁累計200多天，還被政府人員監視、跟蹤，被迫逃離上海。

譚華PO出的影片顯示，13日她到北京申訴，民眾在國家信訪局外大排長龍。譚華指出，多名來自中國各地的疫苗受害者和家屬，經過上午4個小時排隊安檢，中午抵達國家信訪局接待處門口繼續排隊，「權力壟斷下的苦難民眾，把希望寄託在最後一根稻草」、「我泱泱大國，各種奇葩，大把經費維穩疫苗受害家庭，也絕不給一分治療費。我拿什麼愛你，我的祖國？！」

她今天（14日）再與其他受害者家屬，到中國人民最高法院外舉標語抗議，要求政府嚴懲事發的疫苗公司。譚華說，等到警察來了，卻被要求檢查身分證、錄下面容，而沒有向上級傳達他們的訴求。

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