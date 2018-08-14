出門郊遊遭空襲 葉門51名男童喪命

2018-08-14 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕葉門北部9日發生轟炸事件，一輛滿載學生的校車，遭沙烏地阿拉伯所領導的聯軍空襲轟炸，造成51人死亡，其中有40人是兒童，數百名哀悼者聚集在一起為男孩們舉行大規模的葬禮，葬禮於13日早上舉行。

綜合外媒報導，這群孩童的年齡介於6歲至11歲之間，搭乘校車正前往外地做考察，開心的在車上拍攝影片，影片中充斥著聊天及笑聲，不料幾小時過後卻遇上空襲，釀成悲劇。

據了解，伊朗支持的叛亂分子驅逐沙烏地阿拉伯和美國支持的政府後，鄰國沙烏地阿拉伯自2015年來，一直領導海灣國家來對付葉門北部的胡塞武裝組織。

提起這場悲劇，老師哈珊（Yahya Hussein）表示，他們選擇在墓地進行考察，是因為戰爭把多數的公園和花園都被毀壞，這地方是為數不多剩下的綠地之一。

考察遲到的侯賽（Hussein）也說道，爆炸發生時，他的車停在距離校車很近的地方，他只聽到一聲巨響，隨即到處都是灰塵和煙霧，身體部位和血液四散各處。

13日一早，數百名哀悼者聚集在一起為男童們舉行大規模的葬禮，他們的小棺材穿過薩達市，然後被放上卡車，現場除棺材外，許多民眾舉著寫有「美國殺害了葉門的孩子們」的告示牌。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）嚴厲譴責此次襲擊，並表示各方皆須「尊重國際人道法規定的義務」。