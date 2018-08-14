為安倍訪中行舖路 傳日方正協調李克強出席一場北京交流活動

有消息人士昨（13）日向日本《共同社》透露，日本愈改善與中關係 協調中國國務院總理李克強（圖左）出席本月29日於北京舉行的中日友好相關學生交流活動。此圖為今年5月9日第7次日中韓領導人會議。（美聯社）

2018-08-14 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三期待10月訪問中國，據報導，日本政府為讓這場安倍中國行更具體，正在協調中國方面，邀請中國國務院總理李克強，出席一場位在北京的日中學生交流活動，還不確定李克強是否出席。

日本《共同社》報導，29日的交流活動，日方計畫由文部科學省大臣林芳正赴會，並協調李克強出席，他們表示，若李克強出席中日學生交流活動，屬罕見之舉，能更加彰顯雙方關係的改善，亦有助於安倍的訪中行。

此活動由李克強母校北京大學舉辦，將匯聚中日學生共約1000名，且今年正值《日中和平友好條約》締結40週年，若中方總理與會，而日方派閣僚出席，將能顯示兩國友好。

而會後，林芳正預計出席黑龍江省哈爾濱市舉行的日中韓文化部長會議；訪中期間，他也將與中國文化和旅遊部長雒樹剛會面，談論雙方如何推進文化交流。

內文指出，若安倍在今年9月能夠第3次當選自民黨總裁，其10月的訪中行將能提前展開；且此舉亦能表示出，日方積極想改善與中國的關係。

此外，在日本大阪明年6月召開的20國集團（G20）的會上，預計中國國家主席習近平，將在就任後首次訪日。