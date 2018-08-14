瘋狂男子想和妻兒共赴黃泉 竟開飛機撞進家裡

美國猶他州男子尤徳（Duane Youd），在家暴被捕保釋後，竟開著飛機撞向自家住處。（美聯社）

2018-08-14 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州男子尤徳（Duane Youd），於13日凌晨對太太家暴後被逮捕，他保釋出來沒多久，竟開著飛機撞向自家住處導致機毀人亡，事發時屋內還有尤徳的妻子和兒子，不過都逃過了一劫。

據《CNN》報導，當時尤徳和妻子一直在喝酒，接著兩人發生了爭吵，尤徳便開始打她。隨後有民眾向警察報案，指稱他看到了1名男性在毆打女人。13日凌晨0時30分至1時許，尤徳被帶回警局但馬上就保釋，他向警方表示想回家拿東西，警員便開車載尤德回去。

然而，尤徳回到家後顯然就直接去開飛機，13日凌晨2時30分左右，他開著賽斯納535型小飛機撞向自宅，撞死了自己但沒傷到妻兒。

目睹這一切的鄰居布勒（Slade Buhler）差點嚇傻，他透露自己聽到飛機在附近盤旋後，看見飛機越來越低，原本還以為會直接撞山，但接下來一團巨大的橙色火球就在他面前出現，那一瞬間簡直無法相信發生了什麼事。

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