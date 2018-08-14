中國在湄公河上游建水壩 漁民苦嘆：抓不到魚了...

中國地質專家在寮國和泰國邊境的湄公河上進行調查。（路透）

2018-08-14 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國在湄公河上游興築水壩，對下游國家產生的不利影響逐漸浮現，英國《BBC》採訪當地漁民，他們感嘆自從水壩出現後，除了潮汐開始不規則變化，魚類資源也比以前少了很多；相關專家也提到，中國資助湄公河航運，也已破壞湄公河的生態系統。

《BBC》採訪一名泰國漁民尼特旺（Prasit Intawong），他表示現在湄公河的魚少了很多，「自從中國在上游建造水壩以來，變化就出現了。潮汐開始不規則變化。通常在五月潮漲，同一時間，魚開始產卵。但現在我們不知道何時潮漲潮落。」

他進一步指出，像他這樣的小村民，不知道能從水壩興建中獲得什麼，「如果為了船隻通行而打通岩石和急流，那麼魚也活不下去了，因為小島和洞穴是牠們居住的地方。」

報導也提到，中國從10多年前開始有加強湄公河航運的想法，中緬邊境的岩石和小島已經拆除，拆除由中國資助，目前正處於第二階段，10多年來已慢慢對環境造成巨大改變。

水生生物專家威特彥諾（Chawalit Wittayanond）認為，將岩石爆破對湄公河急流區的生態造成大影響，已影響了4月至5月的魚類繁殖季，其他植物、鳥類和水生動物也都受衝擊。

受到當地居民抗議，爆破湄公河急流的計劃已放緩，專家認為，可能由於因與居民發生衝突，中國認為不值得投資水道改善工程。但泰國有環保人士擔心，水壩工程項目可能隨時重啟。