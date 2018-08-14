全國最快樂工作 他一通電話讓人絕頂升天！

澳洲一名男子哈特任職於樂透公司，主要負責通知中獎人得獎，他很喜歡自己的工作，並笑稱「這是全國最快樂的職缺之一」。示意圖。（歐新社）

2018-08-14 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕一通電話讓人絕頂升天！澳洲一名男子哈特（Matt Hart）在布里斯本一間樂透公司（the Lott Group）任職，主要負責通知中獎人得獎，他很喜歡自己的工作，並笑稱「這是全國最快樂的職缺之一」。

綜合媒體報導，哈特每年撥打逾700通電話，告知「恭喜你中獎了」訊息，但確實接獲他電話者機率僅1130萬分之1。哈特表示當他致電中獎民眾時，他會有點緊張，並坦言這是工作中較困難的部分，因為他必須試圖說服百萬中獎人，相信他的談話內容不假。

報導指出，哈特憶述打第一通電話時，曾經被誤會過，對方甚至揚言若敢再打來，會叫警察並直接掛斷；也有人告訴他，「我不是個幸運的傢伙，所以不可能是我，你是詐騙集團吧」，讓哈特很無奈，只好請中獎人確認彩券號碼後再回電。

報導提到，然而並非所有人都是一個樣，仍有民眾接到電話時，當場瘋狂尖叫或震驚到難以言語。哈特透露目前經手的最高金額是美金5000萬元（約新台幣15億4017萬元），對方的反應讓他哭笑不得，並稱送出大獎時，感覺很像混合「耶誕老人、牙仙大帝與復活節兔子」角色。

報導提及，哈特指出這份工作也讓他得以一窺中獎人想法，例如有人說要把這筆意外之財存起來、付清房貸；還有人說要拿去買雙新鞋，或是上美容院享受一下；甚至有人打算辭掉工作出家當和尚。