6歲女童開車上路 中國父母誇「好厲害啊」下場超慘...

中國湖北一對父母讓年僅6歲的女兒開車，並讚「好厲害啊」，影片在網路上轉載，引發批評聲浪。（圖翻攝自《央視網》）

2018-08-14 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一對余姓、葛姓父母6日下午，讓年僅6歲的女兒開車，並讚「好厲害啊」，影片在網路上轉載，批評聲浪不斷，也引來交警關注，家長除被吊銷駕照，還得吞下一張人民幣2000元（約新台幣8963元）罰單。

綜合媒體報導，該部「崇陽6歲女童開車上路」影片中可見，當時天色相當昏暗，一名余姓女童坐在駕駛座，小小的雙手緊緊扒著方向盤，行駛在多彎曲的鄉間小路，但因身高太矮，不得不時常起身查看眼前路況，讓人看了捏把冷汗。

報導指出，令人狐疑的是，女童年紀還小怎能讓她開車，家長去哪裡了？原來女童的爸媽當時也在車上，不但未勸阻，反倒錄下整個過程，同時誇讚「妳好厲害啊」、「崇陽西莊這小路你都能開，你完全可以開高速了啊！」即便女童反映「爸爸，這裡的橋爛了，你來開」，爸爸回答「你能開，開慢點，你開過來了吧」，媽媽也幫腔「爛橋你都開過來了」。

報導提到，影片傳開後引爆不少網友怒火，直批太危險，當地交通警察也透過影片畫面，循線找上門問話。女童母親供稱，因後座的女兒吵鬧不休，才會將她放在腿上，讓她操縱方向盤，「現在想想很害怕、很後悔」；女童父親則說，鄉間路段沒什麼人，覺得好玩才會拍影片，且分享在家族群組，「不知道他們已經把這個影片發出去了」，未來一定會注意安全。

報導提及，最後女童母親被吊銷駕照，還被開了一張人民幣2000元的罰單。