巴黎奇景！路邊設置小便斗讓行人當眾尿尿

法國巴黎在路邊設置露天小便斗，行人可以一邊尿尿一邊俯瞰塞納河遊船。（法新社）

2018-08-14 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕以後去法國巴黎觀光要多加注意了！因為整個城市的街道上都設置了完全露天的小便斗，行人隨時都可以在大庭廣眾下尿尿，而這項小便斗政策引起不少巴黎民眾反彈。

據《BBC》報導，該款小便斗裡面裝了稻草以便吸收尿液，不僅主打環保無臭味，而且稻草之後還可以拿去附近公園做堆肥。但是許多居民對此相當憤怒，因為其中一處小便斗就在巴黎聖母院附近，一邊尿尿一邊還可以俯瞰塞納河上的遊船。

藝術品經銷商佩利扎里（Paola Pellizzari）對此怒斥，沒有必要在這樣一個充滿歷史意義的地方，放置如此不合時宜和醜陋的東西，她也擔心小便斗會增加暴露狂的出現。另1位巴黎居民則說，「這太可怕了，我們被告知必須接受這一點，但這絕對是不能接受的。」

這種露天小便斗被稱為「Uritrottoirs」，也就是法文中小便斗和人行道的結合，同時也引起性別歧視的爭議。1名網友就說，對男人來說這或許很棒，「但我們女人怎麼辦？」女性主義者郭波（Gwendoline Coipeault）表示，露天小便斗建立在性別歧視之上，代表著男人無法控制自己，而整個社會都必須去適應這件事情。

巴黎第4區區長威爾（Ariel Weil）對此指出，露天小便斗是必需的，「如果我們什麼都不做，那麼男人就會在街上撒尿。」威爾說，如果人們真的對小便斗感到困擾，政府會找另一個地方來擺設。

該款小便斗裝了稻草以便吸收尿液，主打環保無臭味。（法新社）