菲律賓「東方監獄」曝光 數千中國人設賭局狂坑自家人

大批中國人到菲律賓線上賭博公司上班。（圖擷自網路）

2018-08-14 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國非法線上賭博盛行，最近傳出菲律賓馬尼拉一棟名為珍珠大廈的建築內，有上千名中國人在裡頭從事網路賭博的設局工作，該名為「索萊爾東方集團」的公司，專門坑殺中國賭客，進了該公司的中國員工則感嘆像是進了「東方監獄」。

中國《新京報》報導，該大樓全天燈火通明、戒備森嚴，24小時不間斷進行賭博設局詐騙，裡頭有數千名中國人被高薪誘惑進公司，他們主要負責吸引更多中國人到賭博平台上參與賭博，由於大樓外有持槍保安把關，且護照遭扣留，不少想逃回中國的人只能繳交高額離職費，否則只能以工抵債，繼續設局騙人。

報導指出，在該公司的中國人每天至少工作12小時，每月只有1天休假，如果無法完成任務，就會被罰款，甚至被逼吃臭雞蛋或挨打，不少人形容當地根本是「東方監獄」。

該公司一名財務人員也透露，賭局看起來有輸有贏，但其實賠率都是莊家算好的，久賭必輸，且專門坑中國人的錢。另外，該公司還利用色情直播招賭，鼓勵玩家發展下線，拉親戚朋友參與賭博，相當惡劣。

報導提到，類似索萊爾東方集團的據點，在菲律賓有數個，大多是中國員工，菲律賓當地人早已習以為常，規模較大的盤口月盈利高達上千萬元人民幣，規模較小的盤口月盈利也有幾百萬元。