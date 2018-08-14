選戰時以簡訊批評川普 FBI幹員史卓克遭革職

2018-08-14 03:00

〔中央社〕美國聯邦調查局幹員史卓克聘請的律師高爾曼今天表示，因在總統選戰期間發出簡訊、批評現任總統川普而受到共和黨嚴厲抨擊的史卓克，10日晚上遭到聯調局革職。

高爾曼（Aitan Goelman）發表聲明說，聯邦調查局（FBI）副局長鮑迪希（David Bowdich）決定，開除史卓克（Peter Strzok）。

聲明中說：「開除特別幹員史卓克的決定，不僅背離了聯調局的一貫作法，也牴觸了瑞伊（Christopher Wray）局長在國會的證詞，以及他對聯調局在所有這類人事問題上要遵循正常程序的保證。」

在相關消息披露之後不久，川普推文表示，「史卓克幹員剛才終於被開除了，聯邦調查局和司法部的不適任分子比以往多了」。

高爾曼說，史卓克被革職帶有政治動機，他的簡訊屬於政治言論，受憲法第一修正案保障。

史卓克曾深入參與聯調局對總統候選人希拉蕊，柯林頓電郵案的調查工作，也曾一度派往承辦通俄案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）辦公室。但在他的簡訊曝光後，被調離了穆勒辦公室。

他是川普就職後，遭到開革的第3名聯調局要人，另2人是前局長柯米（James Comey）和前副局長麥凱比（Andrew McCabe），他們都認為，遭解職原因在於他們是穆勒調查行動的重要證人。