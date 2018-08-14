披頭四印度靈修地 50年後重現叢林中

2018-08-14 00:14

〔中央社〕英國披頭四樂團造訪印度已過了50年，雖留下傳世作品，他們住過的小屋、約翰藍儂寄明信片給小野洋子的郵局和他們印度導師的房舍都早已成廢墟，但近來又重現叢林中。

披頭四（The Beatles）1968年到瑪赫西大師（Maharishi Mahesh Yogi）的靜修處隱居和探索靈性，他們這段期間創作專輯White Album大部分作品，並對隨後創作造成影響。

在地方團體的努力下，在叢林中重新整理出瑪赫西靜修處，原本白天多是老虎和蛇出沒的地方，遊客現在可任意漫遊。

在地記者古森（Raju Gusain）發起拯救俯瞰印度北部靈修勝地瑞詩凱詩（Rishikesh）的這處地點，他說：「人們以前偷偷潛入這個地方，可能很危險。這裡原有豹爪痕跡和大象糞便。我們現在架起圍籬，防止動物從隔鄰的老虎保留區越過來。」

披頭四的經理艾普斯坦（Brian Epstein）1967年過世後，樂團4名成員約翰藍儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、喬治哈里森（George Harrison）及林哥史達（Ringo Star）間開始出現嫌隙。

但他們找到新的導師瑪赫西，對方承諾在不用藥的情況下，讓他們透過超覺靜坐，可得到幸福和啟示。瑪赫西說服4人於1968年2月到他在瑞詩凱詩的靈修處所，但不久後，披頭四和瑪赫西的關係變壞，陸續離開。

儘管如此，披頭四仍使西方人對探索瑞詩凱詩產生興趣，也讓靜坐和東方靈性等漸受歡迎。瑪赫西甚至在1975年登上時代雜誌封面。

瑪赫西靜修處一開始很興旺，但隨後沒落，並於2001年遭棄置。大自然悄悄的覆蓋這個地方，部份建物遭拆除，人們偷偷潛入，任意塗鴉。

到了2016年，在地團體打通道路，架起圍籬，修復部份結構，雖仍是廢墟，但已加上幾道新牆。目前到此參觀要收費，外國人收600盧比（新台幣270元），印度本國人收費150盧比。