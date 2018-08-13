英政府掏出40億 2027年前解決遊民露宿問題

2018-08-13 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕為了幫助無家可歸者回歸生活，同時改善遊民聚集在街道的狀況，英國政府一項新政策登場，政府將拿出1億英鎊（約新台幣40億元），發誓在2027年讓遊民問題成為過去式。

據《BBC》報導，過去7年英國遊民人數逐漸攀升，到了2017年，平均每晚有4750人露宿街頭，為此英國房屋、社區及地方政府大臣布羅肯希爾（James Brokenshire）13日公布「露宿計畫（Rough Sleeping Strategy）」，目的是從源頭阻斷成為遊民的可能性，提供一系列支援。

計畫分成三階段，包括「預防」、「介入」與「恢復」，首先了解遊民無家可歸的原因，接著針對個案提供個別幫助，最後則是帶領他們找到新家，重建新生活。

經費中，將會挪出3000萬英鎊拿來作為治療濫用藥物的遊民，當中有一種叫做「Spice」的毒品，比大麻效果還要強，服用後嚴重一點會嘔吐、產生幻覺，甚至致死。最初在英國合法販售，直到2016年才被禁，由於價格便宜，據英國遊民慈善機構估計，曼徹斯特裡的9成至9成5遊民都吸食過Spice。

儘管計畫祭出後，受到慈善機構的歡迎，但遊民慈善團體Shelter執行長尼特（Polly Neate）也提醒，「雖然向前邁出一步，但這仍非完全的解藥」，如果要「治標又治本」，還是得從處理高房價問題，租屋體制及福利開始做起。