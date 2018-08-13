印度暴雨洪水災情慘重 全國7邦774死

印度南部克勒拉省因雨季豪雨成災，造成187人死亡。（法新社）

2018-08-13 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕自6月進入雨季以來，印度因暴雨洪災的死傷人數陸續攀升，印度國家災害應變中心（National Disaster Response Centre）公布最新數據顯示，全國7省的死亡人數上升至774人。

綜合外電報導，克勒拉邦（Kerala）北部和中部地區災情最為嚴重，暴雨導致當地水庫和河流水位上漲，造成房屋倒塌，道路橋樑被沖斷，印度中央政府已下令軍隊和國家災害應急部隊到各受災省分救援，協助重建工作，讓大批受災戶被轉移到安全地帶。

根據統計，受到大雨和土石流衝擊，4個區域死亡人數都破百，包括克勒拉邦187人、北方邦（Uttar Pradesh）171人、西孟加拉邦（West Bengal）170人、馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）139人。

此外，古茶拉底邦（Gujarat）、阿薩姆邦（Assam）以及那加蘭邦（Nagaland）也有數名死亡民眾。

其中克勒拉邦和西孟加拉邦，有27人失蹤，245人受傷。

在阿薩姆邦，有114萬5000人受災，同時近2萬8000公頃農田受影響；在克勒拉邦，則有超過6萬人因洪災而無家可歸。