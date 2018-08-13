避免過度治療 新研究：「癌症」應改變名稱

澳洲與美國研究指出，醫學界應避免稱呼部分病症為「癌症」，避免病患過度診斷及過度治療。圖為電腦斷層掃描檢查的情形。（美聯社檔案照）

2018-08-13 23:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一般人總是聞「癌」色變，隨即花大錢進行治療。然而，澳洲與美國學者組成的團隊分析，醫學界在做出診斷時太常使用「癌症」一詞，可能使病患過於驚嚇，進而過度治療，建議可改變對部分癌症的稱呼。研究成果13日刊登於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）。

英國衛報報導，由澳洲雪梨大學、邦德大學，以及美國梅約診所（Mayo Clinic）組成的團隊指出，腫瘤小於1公分的某些甲狀腺癌症，早期局部性的前列腺癌，以及乳管原位癌（Ductal Carcinoma in Situ，零期乳癌之一）等較低風險的癌症，被稱為「癌症」是有問題的。現代醫學技術已可檢測「初癌」，這種早期病變不至於造成終身危害，過度診斷、過度治療才是病患面對的最大威脅。

研究主筆尼克爾（Brooke Nickel）博士表示，以「甲狀腺乳突癌」為例，絕大多數為低風險，接受積極治療的病患，與不採取治療、僅保持密切檢查的病患，兩者的轉移率或治癒率相當。同樣的情況也出現於局部前列腺癌病例，雖然醫學界較推崇的是密切檢查，但全球男性仍傾向進行「根除性切除手術」或放射治療。

團隊認為，「癌症」數十年來與死亡相提並論，導致「癌症」的標籤讓人更擔憂病情，也更急於採取深入治療。相較於被診斷患有「腫瘤」或細胞異常的病患，「癌症」病人更有可能過度治療，進而感到身心俱疲。因此，團隊認為，醫學界必須為癌症重新定義，將低風險或可能無害的病症從「癌症」名單中剔除，使病患更了解病情，避免引發不必要的憂慮。

澳洲防癌協會執行長阿蘭達（Sanchia Aranda）認同該份研究，並說明醫學界過去也曾為證實較無害的癌症改名的案例，例如，不預先把子宮頸細胞異常稱為「癌症」，就成功避免更多女性直接進行深入治療，而是積極地追蹤檢查。阿蘭達也呼籲，全球癌症專家、病患組織和政府部門應就部分癌症「改名」一事開會討論。