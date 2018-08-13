德碩士生被中國驅逐出境 考慮來台交換

2018-08-13 23:56

〔中央社〕在北京清華大學就讀新聞碩士學程的德國學生穆達偉（David Missal），因研究人權議題而遭中國驅逐出境，他計劃在德國完成碩士學位，並考慮赴台灣當交換學生。

24歲的穆達偉獲「德國學術交流總署」（DAAD）獎學金，在清華大學新聞與傳播學院就讀碩士學程。本月初，他的學生簽證突然被註銷，最遲必須在12日離開中國，原因與他訪談維權律師的課堂報告有關。

穆達偉12日返德前夕接受「世界報」（Die Welt）訪問時表示，他最早是透過被捕的王全幛律師的妻子李文足，認識了另一位維權律師藺其磊，還一同前往武漢探視在獄中的知名異議人士秦永敏，拍攝了一段9分鐘長的紀錄片。

為了準備清大的課堂報告，報導律師這行在中國的艱難處境，穆達偉觸犯政治禁忌，只好被迫中斷學業。

他說：「學新聞的人，本來就應該嘗試踩界。」他對自己的所作所為不後悔。

不過，從今以後可能再也無法進入中國，還是讓他覺得難過，「我在中國認識非常多像這些律師一樣有勇氣的人」。

德國高中生有當一年義工的傳統，穆達偉高中畢業後到南京教德文，從此對中文產生興趣。未來，他將在柏林自由大學（Freie Universitaet Berlin）繼續完成碩士學位，並考慮到台灣當交換學生。