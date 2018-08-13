深圳工人欲組工會 聲援女子遭「假親戚」強行架走

2018-08-13 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳佳士科技公司的工人日前展開維權活動，以爭取組織獨立工會，因此得到外界組成的聲援團支持，沒想到竟有聲援團成員遭人「架走」，引來外界批判，一批外地的學生前來聲援，今（13）日早晨進行大規模抗議。

《美國之音》報導，勞工研究網站消息指出：「8月11日晚7時半許，沈夢雨（聲援團成員）在與父母吃飯後，被自稱她『叔叔伯伯』的人架走，下落不明。」發起抗議活動的「北大青年」岳昕表示，帶走沈夢雨的人，根本不是她的親戚，是3個不明身分的人。

沈夢雨遭不明人士架走後，聲援團成員已迅速地向當地公安部門報警，但卻被公安當作犯人一樣地審問，且只做了行政筆錄，並沒有做刑事筆錄。深圳警方也尚未對沈夢雨一事做出公開說明。

消息曝光後，廣東、廣西、湖南、湖北等地的學生，今日趕到深圳坪山龍江城廣場，與聲援團以及工人匯合，高舉著布條，高喊「黑惡勢力控制夢雨可恥，佳士工人組建工會無罪！」、「讓他們的罪惡面目曝露在全國人民面前！」、「我們絕不害怕你們，一定要與你們抗爭到底！」

深圳佳士科技公司的工人因為不滿資方罰款與調休制度，決定進行維權活動以爭取組織獨立工會，於7月16日發起的抗議行動。

對這個為期將近一個月的抗議行動，名為CK的勞工學者說：「佳士事件已由勞工運動，轉變為左翼青年作為先鋒的街頭政治活動，雖然精神可嘉，卻與勞工運動漸行漸遠。」