中國「敢言」學者孫文廣失蹤12日 被送回家軟禁

2018-08-13 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕高齡84歲的中國山東大學退休教授孫文廣，本月1日晚間在宿舍接受美國政府對外宣傳機構《美國之音》（VOA）專訪時針砭中國時政，遭中國公安帶走，「被消失」12天後，孫文廣已被送回濟南家中軟禁，目前仍被嚴密看守。

孫文廣繼上月致中國國家主席習近平公開信批評中國「支票外交」，本月1日在專訪中暢言「國內憤慨、國外猜疑，撒幣外交為何不得人心？」，談論習近平上月出訪中東與非洲並提供大量金錢援助一事，沒想到負責監視他的中國公安馬上破門抓人，在高呼「我有我的言論自由！」後，孫文廣就此人間蒸發。

據《美國之音》報導，孫文廣的密友透露，孫文廣與韓姓妻子1日被帶走後，不停變換拘禁地點，12天內換了4家賓館，期間，他的手機、電腦等私人通訊設備都被沒收，夫妻倆最後被中國公安送回濟南家中軟禁，目前仍被嚴密看守中。

這位友人表示，孫文廣獲知《美國之音》相當關注他失蹤的消息後，要求友人們向《美國之音》轉達他安全回到家中的消息。孫文廣說，中國公安搜查了他的家，拿走所有手機、家用電話和電腦。友人們也說，孫文廣的社群帳號都被封鎖了。

報導稱，孫文廣因在專訪批評習近平政策卻受到公安粗暴干預對國際輿論造成震撼，不少西方主流媒體也相當關注。美國國務院、參議員魯比歐（Marco Rubio）、眾議員史密斯（Chris Smith）也關切此事。

山東大學150多名校友也在上週末連署向校方發表一封公開信，要求有關部門立刻公佈孫文廣的下落，保護其言論自由、人身自由等公民權利，並保證此類事件在該校不再發生。校方至今仍未回應，中國官方對此事也一直保持沉默，官方媒體集體失聲。