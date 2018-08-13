「少年娘則國家娘」 中國官媒解圍卻提油救火

2018-08-13 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕隨著電視螢幕上的男演員「越來越美」，近日部分中國網民「反娘化」情緒升溫，男性陰柔化議題引起熱烈討論，為此，官媒《人民日報（海外版）》公開呼籲大家開放包容，最後卻又於文末稱「凡事如果過度就需要矯正」。

世足賽期間，中國網民對照場上足球員和偶像團體TFNOYS的照片後，譏諷「少年強則國家強，少年娘則國家娘」的流行語獲網民推崇，而題為「為何中國『娘炮風氣』越來越主流？」的文章自7月熱傳至今。

內文提到，「娘化」風氣源於西進中國的台灣偶像劇「流星花園」，F4開啟中國「男色消費」時代大門，這些「柔弱美」的小鮮肉因高顏質在中國越來越吃香，有網民斥責「娘化偶像遺毒甚深」，一旦「娘」成主流，民族血性就會遭吞噬，也有人解釋說現代男人愛打扮是「工作上的需要」，代表人民生活進步了。

人民日報海外版則刊出一篇題為「多元社會 需要包容」文章指出，「娘化」其實是一種生活方式，而現代社會是多元社會，面對「娘化」現象，應以開放包容的心態看待，才能讓社會變得豐富多彩。

不過又在文末補充，「凡事如果過度就需要矯正」，如果「陰柔之美」一面倒，就會產生很大的負面影響，應教育青少年正確認識「娘化」現象，建立價值觀和對流行文化的正確態度，才能幫助他們全面發展。

但中國網友反應兩極，「男生化妝化的很明顯就讓我很不能接受了，還要用濾鏡……」、「個別可以包容，多了必須矯正」、「現在男人注重打扮不代表娘化，有時候是工作上的需要，也代表人民的生活進步了」。PTT網友則留言，「男人越奴順中共越好支配」、「台灣F4根本不娘都又高又壯」。