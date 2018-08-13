豬牛羊都淪陷！ 中國內蒙古爆發牛炭疽疫情8人感染

2018-08-13 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國繼遼寧瀋陽出現非洲豬瘟、黑龍江羊炭疽橫行後，內蒙古又傳出牛炭疽疫情，目前已有9隻發病牛死亡，8人感染疑似皮膚炭疽，出現疫情的村莊已被封鎖。

中國官媒報導，內蒙古自治區通遼市科爾沁區動物疫情應急指揮部辦公室12日晚對外通報，該地區發生疑似牛炭疽疫情。自7日以來，該區大林鎮勝利村有牛隻不明原因死亡，經檢測診斷為疑似牛炭疽。截至12日早上，已有9隻發病牛死亡，8人感染疑似皮膚炭疽，皆已住院治療，病情穩定。

報導指出，疫情發生後，當局已立即啟動應急預案，農牧、衛生、食藥等相關部門展開工作，目前，勝利村已強制免疫、消毒滅源，病死牛也已經無害化處理，「疫情得到有效控制」。

科爾沁區政府12日已下令，以勝利村發病養殖戶劃定為疫點，大林鎮勝利村為疫區，邊緣向外延伸5公里的區域劃定為受威脅區，對疫區實施封鎖，並在周邊出入口設置臨時動物檢疫消毒點，出入人員，車輛及有關物品都要進行消毒，禁止易感染動物出入疫區，疫點內所有病畜也必須撲殺。

當局指出，炭疽是一種自然疫源性疾病，牛羊等草食動物易感染，人類罹患皮膚炭疽主要是通過接觸炭疽病畜皮毛而感染。中國官方稱，炭疽病屬細菌性傳染病，該病可防可控可治，只要不接觸、不宰殺、不食用、不買賣病死畜及產品，就不會造成傳染。