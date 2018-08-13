馬來西亞不需要！ 馬哈地訪中促取消一帶一路建設

2018-08-13 16:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）將在17至21日首度訪問中國，他在13日接受美聯社專訪時表示，此行將會尋求取消由前任政府與中國簽署的兩項「一帶一路」基礎建設計畫，涉及資金逾220億美元（逾6830億台幣）。

據報導，高齡93歲的馬哈地是應中國國務院總理李克強之邀訪中，但他在啟程前的專訪中，針對中方在大馬的「一帶一路」投資計畫直言，「我們不需要這兩個開發項目，我們認為它們是行不通的，如果可以的話，我們想要放棄這些計畫。」

馬哈地表示，鑑於馬來西亞目前債台高築，首要之務是償還積累的債務；雖然歡迎中國投資，也盼望兩國維持良好關係，但前提是投資案須令馬國受惠。他也坦言，不認同與中國交好的前首相納吉（Najib Razak）2016年簽署的兩條天然氣管道，以及已於去年動工、全線達688公里的東岸鐵路線等建設計畫。

馬來西亞是中方眼中「一帶一路」倡議的重要地點，但馬哈地上任後，已喊停由中國國營企業主導的建設工程，並批評工程費用不斷膨脹，要求大幅削減開支，惟部分資金已經難以討回。即便建設計畫無法全面撤銷，但馬哈地將力爭擱置計畫，「直到未來有必要執行時再商議」。