日航123班機空難33週年 罹難者家屬追悼

日本航空123班機空難（又稱大阪空難）33週年，罹難者家屬再訪失事地點悼念。圖為1984年春發生意外的飛機在大阪國際機場的資料畫面。（翻攝自維基百科）

2018-08-13 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕昨（12）日是日本航空123班機空難（又稱大阪空難）33週年，罹難者家屬再訪失事地點悼念這起造成520人死亡的慘劇；在事故山腳下的「慰靈園」的追悼儀式中，日航幹部與罹難者家屬點亮520根蠟燭，在墜機時刻的傍晚6點56分默哀。

據日本《共同社》報導，1985年8月12日，日航123班機原定從東京羽田機場飛往大阪伊丹機場，途中在群馬縣上野村「禦巣鷹山脊」墜毀，乘客與機組人員共520人遇難，其中包括知名日本歌手坂本九。

罹難家屬上午10時30分許，在墜機地點「升魂之碑」前默哀，並鳴響「安全之鐘」祈願航空安全。

「我用了20多年的時間，才終於接受她們已經遠去的事實。」奈良縣禦所市68歲的田仲威幸，在事故中失去妹妹和出生不久的外甥女，他獻上線香，透露只要還能動就會來參加悼念活動。

84歲的吉田公子居住在東京都大田區，當時擔任演員的24歲女兒在事故中罹難。他用女兒毛巾擦汗說：「女兒一直在我心中，而8月12日來到這裡，我就感覺來到了她的身邊。雖然每年都很辛苦，但我想盡可能繼續前來。」

本月10日，群馬縣又發生防災直升機墜機事故，造成9人遇難。對此，在當年大阪空難中失去丈夫的71歲村上須美子眼睛泛紅表示，「無法把這次的事故當作別人的事情」，「悲傷與33年前毫無兩樣。家人都來報告，我想丈夫會很高興」。

報導指出，由於罹難者家屬年事漸高，擔憂他們體力難以登山，因此今年7月在登山道上，水平落差較大的台階上，設置了樹樁形狀的輔助階梯。

此外，日航宣稱，今年登山悼念罹難者的家屬是82戶家庭的272人；而當天下午，4月方就任的日航社長赤阪祐二也來到升魂之碑獻花，並向媒體表示，為維護航空安全，再度感到肩負重任。