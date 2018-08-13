性侵犯逃亡、幼稚園全上鎖 大阪3千警全力追捕

日本大阪府的富田林市昨（12日）驚傳一名性侵犯脫逃事件，大阪府警方今發出全國追緝令。（圖擷自《日本新聞網》）

2018-08-13 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府的富田林市昨（12日）驚傳一名性侵犯脫逃事件，大阪府警方今發出全國追緝令，出動3000名警力全力追捕脫逃嫌犯，當地也下令15所公私立幼稚園、托兒所務必上鎖。

綜合日本媒體報導，涉嫌強盜傷害、竊盜罪遭起訴，8日還企圖對一名女子性侵未遂的30歲男子樋田淳也，被富田林警方逮捕，不料昨晚7點半左右進入會客室與律師見面，警方從門外上鎖，半小時後律師離開，嫌犯通常會敲門通知警方會見結束，但房內遲遲沒有動靜，9點45分警方開門進入後，房間已空無一人。

警方發現，嫌犯與律師之間壓克力板被撞破，樋田疑似撞破壓克力板後，從律師進出的門逃逸，該出入口開啟就會發出警報，但當時警局竟未對該出入口警報安裝電池；嫌犯僅遺留一雙鞋子在警局，而1名警員的運動鞋不翼而飛，警方初步研判嫌犯可能穿著失竊的運動鞋逃亡，當時警局內約有20名警員，但無人目擊嫌犯逃逸。

大阪府警方今發出全國追緝令，並出動3000名警力追捕，並公布嫌犯面貌及特徵，樋田淳也身高約163公分，中等身材。髮型是頭髮中分，當時穿的黑色長袖運動外套、灰色運動褲，左手臂有手術過的痕跡，左小腿有動物圖案刺青。

富田林市同時下令市內公私立共15所托兒所務必上鎖，此外，即使是正在放暑假的小學、國中共24所，也都要徹底做好安全措施。