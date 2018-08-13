原意是「沒有核災的世界」 福島裝置藝術挨批負面形象

2018-08-13 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島市政府日前獲悉，設置在JR福島站附近，身穿類似防護服的兒童裝置藝術，接連遭到「加劇（福島和事故後）形象受損」等批評，而該項作品製作人已發文道歉。

據日本《共同社》報導，該裝置藝術高約6.2公尺，是日本現代美術家矢延憲司，以311大地震為契機，在2011年製作的「Sun Child」；其樣貌是一名兒童，身穿防護服，將脫下的頭盔拿在手上，胸口模擬空間輻射量測量儀的計數器顯示「000」。

據指出，這項藝術象徵「沒有核災的世界」，意在向災後重建的人們，傳遞夢想與希望。

但這名「兒童」並不被民眾領情，推特（Twitter）上接連出現負面討論，有網友批評，「由於存在自然輻射，（兒童像）被理解為空間輻射量不為零，則不能脫下頭盔，很不科學」、「造成在福島不穿防護服無法生活的印象，會助長形象受損」。

福島市政府也宣稱，有接獲民眾要求撤去該藝術的電話。

矢延憲司對於批評，道歉回應，「造成不愉快的感受，應當顧及到對『輻射』知識的準確性要求，且災情無法同日而語」。福島市長木幡浩在推特解釋，現在藝術與科學不同，是透過方式呈現。而這尊本月3日才揭幕的裝置藝術，目前製作人擬與市政府協商如何處置。