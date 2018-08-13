聯合國控中國監禁百萬維族人 中官媒回應竟大談「人權」

2018-08-13 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆維吾爾自治區採用高壓統治手段，近來傳出在當地建立「再教育營」、收集居民DNA、菜刀刻上身份證字號等誇張行為。聯合國「消除種族歧視委員會」（CERD）則在上週指控中國，有百萬維族人被迫進入「再教育營」，猶如把新疆變成「秘密的大規模集中營」。對此，中國官媒《環球時報》也首度回應指控並大談「人權」。

高壓統治百萬維族 菜刀需刻身份證字號..

對於《環時》社評的言論，台灣網友紛紛留言，「連聯合國都看不下去的事情，證明共匪做的太過了！」、「中國共產黨會提民族 但從來不提自由兩字」、「今日新疆西藏香港，明日的台灣？不懂為何有台灣人想要讓這種土匪來統治？只因為土匪現在有錢了？」。

聯合國「消除種族歧視委員會」成員麥克道格（Gay McDougall）上週五在會中引用報告的估計指出，約有200萬的維吾爾族民眾被迫進入新疆自治區的「再教育營」，形同被拘禁，要求中國代表團對此作出回應，但在場約50名的中國代表團成員，並沒有做出回應。

《環球時報》日前則駁斥外媒「集中營」之說是無的放矢，12日晚間則首度以社評回應聯合國的控訴，指稱「捍衛新疆和平穩定，就是最大的人權」。《環時》批評，最近美國及西方政客、媒體不斷宣揚與攻擊，稱新疆大規模侵犯人權、更「誣稱」新疆是露天大監獄，為的就是「製造麻煩」把新疆穩定局勢再度搞亂。

《環時》指出，新疆前幾年發生「嚴重暴力恐怖襲擊事件」，有些年輕人被洗腦，還遭恐怖組織給控制，甚至中國其他地方也遭少部分恐怖份子攻擊。但最近兩年新疆局勢出現「轉折性變化」，治安好轉、暴力恐攻威脅也不再發生，「和平穩定的生活也在新疆重現」。

《環時》還強調，新疆的和平穩定高於一切，以此為目標，「各種措施都可以嘗試，我們要堅定一個信念：不讓新疆再出動盪就是最大的人權」。