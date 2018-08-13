法國祭懲罰制度 明年提高非再生塑料成本

2018-08-13 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕法國為遏止店家以非再生塑料包裝商品，明年將祭出懲罰制度，該做法是法國2025年全面使用再生塑料計畫的一環，望解決世界海洋中塑料擴散的問題。

綜合外媒報導，法國政府鼓勵民眾自行攜帶購物袋，禁止在超市中使用一次性塑料製品，塑料吸管也將在2020年全面禁止。家樂福等連鎖超商都表示，將在未來幾個月內停止販售一次性塑料製品。

生態部國務秘書普瓦爾松（Brune Poirson）向媒體表示，政府希望在2019年推出再生塑料計畫，並指出，宣布發起減塑戰爭是不夠的，需要的是改變法國的經濟形態。

隨著大眾越來越關注減塑議題、環保意識越發高漲，人民開始意識到一次性塑料對環境造成的破壞，法國是嚴重遭受塑料影響的國家之一，其中最大的原因為商品的「過度包裝」。

普瓦爾松表示，目前是要對「再生塑料」製成的瓶子徵收較低的增值稅（VAT），以較便宜的價格來刺激消費者購買，而當「非再生塑料」成本變高時，才有助於減少過度包裝的現象。

根據新計畫，再生塑料包裝產品的成本可降低10％，而含非再生塑料的產品則高出10％，吸引消費者選購較便宜且更環保的塑料製品。

非政府環保組織「法國零垃圾」（Zero Waste France）的弗洛爾·柏林根（Flore Berlingen）表示：「希望企業攜手合作，不希望消費者因新政策而受罰。」