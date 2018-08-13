收藏家哭哭！ 花了近650萬買的畫被判定是假貨...

收藏家林恩（Lyn）花費了16.5萬英鎊（約新台幣647.6萬元），購買藝術家尼科爾森（William Nicholson）的畫作，卻被評鑑為幾乎一文不值的假貨。（圖擷自Philip Mould推特）

2018-08-13 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕哭哭！收藏家林恩（Lyn）於2006年購買英國藝術家尼科爾森（William Nicholson）的畫作，整整花費了16.5萬英鎊（約新台幣647.6萬元），沒想到拿去給《BBC》的鑑定節目《真假藝術品》評鑑後，竟發現這幅畫是幾乎一文不值的假貨。

據《BBC》報導，藝術家尼科爾森出生於1872年，畫了50年的肖像、風景和靜物畫，林恩所買的就是畫有玻璃壺和梨子的作品。但鑑定專家里德（Patricia Reed）表示，沒有證據能夠證明該幅畫作出自尼科爾森之手，在里德2011年出版的尼科爾森作品目錄裡，並沒有玻璃壺和梨子的靜物畫。

在目前的已知證據中，這幅畫能夠與尼科爾森的畫箱聯繫在一起，這些畫箱保存在他孫子的房子裡。1名筆跡專家則說，他100％確認畫作的背面寫著尼科爾森的名字。至於繪畫上的顏料，也和尼科爾森使用的互相匹配。

不過里德認為，這些狀況無法直接證明尼科爾森畫了這幅畫，因為他會將自己的畫板給學生使用，所以可能是一些「星期日畫家（業餘、素人畫家）」所畫的。

林恩對此表示，自己出手買下時對畫作的真實性毫無懷疑，因此現在心裡覺得十分難受，希望最終只是誤判。賣出畫作給林恩的畫廊也十分驚訝，因為他們之前還曾展出該幅繪畫，實在無法想像它出自他人之手。