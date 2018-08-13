醫病》吃止痛藥 女童竟65％燒傷、失去記憶！

一名女童吃下醫師開的止痛藥後，沒想到卻出現嚴重過敏反應，因此全身65%皮膚出現燒傷症狀，還失去了記憶，得重新學習吃飯、走路等日常活動；此為示意圖，與本事件無關。（情境照）

2018-08-13 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡（Essex ）一名女童吃下醫師開的止痛藥後，沒想到卻出現嚴重過敏反應，因此全身65%皮膚出現燒傷症狀，還失去了記憶，得重新學習吃飯、走路等日常活動。

綜合外媒報導，這名10歲女童卡斯佩爾（Alexa Juckiewicz-Caspell）在2017年1月開始出現三叉神經痛（Trigeminal neuralgia），醫生開給他止痛藥後，沒想到止痛藥竟讓她的身體部分部位開始起水泡，臉、耳後、脖子像被人拿刀割臉般，感到燒灼的疼痛感。

就醫後醫師診斷出卡斯佩爾罹患一種因藥物導致的皮膚過敏──史蒂芬斯．強森症候群（Stevens-Johnson syndrome），卡斯佩爾因此全身65%燒傷，眼部、嘴部因為起水泡而緊黏張不開，卡斯佩爾接受手術治療，2週後才終於張開眼睛，但卡斯佩爾醒來後失去記憶，得重新學習生活瑣事，包括走路、說話、進食甚至呼吸。

卡斯佩爾在醫院治療6週後出院，雖然卡斯佩爾已重返校園，但仍無法參加體育課等某些課程、活動，並需要常請假到醫院就診，卡斯佩爾的媽媽36歲的卡茲米拉（Kazmira）說，「女兒重新學習生活瑣事時所展現的堅定，令她周圍的人包括醫生都很驚訝」。