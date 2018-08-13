咖啡成癮者注意！研究：每天2杯咖啡 年老恐失眠

研究指出，每天兩杯咖啡，年老恐有失眠風險。（彭博社）

2018-08-13 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾大學最新研究指出，連續30年每天喝2杯咖啡以上的咖啡成癮者，年老後腦內的松果體會比少喝咖啡的人細小，屆時恐失眠。

綜合外媒報導，首爾大學最近針對162名健康的高齡男女進行研究，結果發現愛喝咖啡的老人，其松果體比不喝咖啡的人細了20%，也有失眠問題。

研究指出，松果體是大腦中部的一種豌豆大小的器官，當身體休息和睡眠時，會釋放出一種叫做褪黑激素（melatonin）的荷爾蒙，當腦內的松果體較小，產生的褪黑激素就越少。

這項針對咖啡影響腦部的研究，被認為是最早被提出的相關研究，研究結果發布在醫學期刊《睡眠》（Sleep）上。研究團隊警告，「鑑於全世界大量的咖啡消費，以及過去30年來兒童和青少年咖啡因使用量的迅速增加，我們應該關注終身咖啡成癮的潛在不利影響。」

不過，英國睡眠專家斯坦利（Neil Stanley）博士表示，這項研究並未證明咖啡因會損害老年人的睡眠質量，「不同的咖啡含有不同濃度的咖啡因，但是這項研究沒有考慮到這一點，同時也沒有考慮老人可能會從其他途徑攝取到咖啡因。」