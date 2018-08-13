改用重機槍「狙擊」 英狙擊手一槍擊殺IS指揮官

英國SAS狙擊手以一把M2白朗寧重機槍，一槍擊斃一名「伊斯蘭國」指揮官。圖為備有瞄準鏡的M2重機槍，與本新聞無關（法新社）

2018-08-13 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名隸屬於英國陸軍特種空勤隊（SAS）小隊的狙擊手，今年6月在阿富汗執行任務時，以一把M2白朗寧重機槍，一槍擊斃一名「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）的指揮官。

根據英國《每日星報》報導，SAS小隊在阿富汗北部的IS勢力範圍內執行秘密巡邏任務時，發現一名被英國及美國列入「死亡名單」的IS指揮官，於是便向上級請求批准狙殺。不過雖然小隊備有狙擊槍，但目標位於至少1.6公里外，因射程受限、該名狙擊手改用架設在車輛上、裝有遠程瞄準鏡的白朗寧.50口徑M2重機槍（.50 Cal Browning）當武器，並由觀測員提供風速、風向等資料，進行瞄準修正。

狙擊手瞄準目標後扣下扳機，子彈擊中IS指揮官後，巨大的衝擊力撕裂他的手臂及肩膀，當場死亡。指揮官死亡後，原本聚集在旁邊的IS份子紛紛四散逃竄。

消息人士指出，M2重機槍射程非常驚人，這挺機槍也已經使用了40年之久，但依舊非常準確。針對《每日星報》報導內容，英國國防部則低調表示，不對SAS的行動進行評論。