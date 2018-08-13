疑拍照靠太近惹禍 遊肯亞遭河馬攻擊中國客一死一傷

有中國遊客到肯亞旅遊，遭河馬攻擊致死。（圖擷取自維基百科）

2018-08-13 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自中國的遊客到東非肯亞旅遊，昨天傍晚時分到奈瓦沙湖（Lake Naivasha）時卻遭到河馬攻擊致死。疑似因為這名遊客拍照時太靠近河馬，讓河馬覺得被侵犯，才遭到河馬攻擊。還有另一名在幾公里外的遊客也受到河馬攻擊，身受重傷但幸運生還，並在醫院休養。

據外媒報導，肯亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）在今天表示，昨天傍晚在肯亞首都奈洛比（Nairobi）西北90公里的奈瓦沙湖湖畔發生動物攻擊人事件，有2名中國遊客遭到河馬強力襲擊，事發後馬上被送往奈瓦沙地區醫院（Naivasha District Hospital）急救。不幸的是，66歲中國籍遊客不治身亡，另外一名62歲的遊客獲救後已經脫離險境。當局表示，目前正努力追蹤行凶河馬的去向。

野生生物管理局發言人烏多托（Paul Udoto）指出，雖有目擊者表示是因為這些遊客拍照靠太近才引起河馬攻擊，但確切原因及經過還不是很清楚。而他再三強調，遊客在參觀野生動物棲息地時應該都會有導遊在旁邊保護，很少發生有遊客被動物攻擊，但是因為河馬和水牛其實與人類不親，天生警戒心強，攻擊意識會較大，就算是當地人，甚至是野生動物管理局的人員都有被上述這兩種動物攻擊致死的案例。BBC報導，今年本區有6起遭河馬攻擊致死案例。

奈瓦沙湖是東非大裂谷區淡水湖之一，面積達面積139平方公里，周圍是面積64平方公里的沼澤地帶，生態豐富，這裡更是河馬和400多種鳥類的棲息地，不少外地遊客都會來這探訪。