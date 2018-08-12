強國惡男虐殺前女友小貓 出門被路人圍毆暴打 網友全叫好！

2018-08-12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名惡男近日用極其殘忍的方式虐殺小貓，還把過程拍下來，流出後引發廣大網友震怒撻伐，揚言要肉搜給這名男子好看。之後這名虐貓惡男出門時，突然遭到幾名路人圍毆，甚至被打到骨折，這群路人還對惡男狠嗆「見一次打一次！」不少人得知後直呼痛快。而這個惡男殺掉的是前女友的小貓，因為不滿女友和他分手，將怒氣宣洩在無辜的動物身上，拍下影片是為了傳給前女友威脅復合，行徑惡劣。

根據中媒報導，可憐小貓的主人就是這個虐貓男子的前女友，因為這個前男友整天遊手好閒，女方家人看不下去，已經好幾次逼著他們分手，這名女子承受不了家裡給的壓力加上自己也算看清男友的個性，便提了分手，並在事發前一天搬離兩人同居的住處，打算在隔天帶走愛貓。之後，前男友不停打電話、傳訊息騷擾她，要求復合，沒想到在她要去帶回愛貓的當天，男友傳了一部影片給她，她看到影片縮圖後，當場嚇得不敢點開，並馬上報警。

後來女子的閨蜜將這段虐貓影片PO上網，片中可見小貓遭毛巾勒住脖子，惡男將牠舉起用力往鏡頭前的鍵盤上摔，幾次下來可憐的貓早已經奄奄一息，但惡男覺得不夠，還找了把刀捅小貓，過程還可以聽到惡男喪心病狂的說：「特意怕牠不死，我在牠肺上扎！」殘忍的過程讓人看了氣到直發抖，痛批惡男泯滅人性。

影片PO出不到一天的時間，就有網友肉搜到惡男的身分，並趁他晚上出門時圍堵暴揍一頓，惡男的雙手手指還被打到骨折，圍毆的人還威脅說這只是開始，「以後見一次打一次！」

網友得知惡男被打的事情後直呼大快人心，而警方也介入調查，表示惡男打算要向這些打他的人求償2萬元人民幣（約新台幣9萬元），不少人力挺教訓惡男的這些人，還有人表示要出錢讓這些人多教訓惡男幾次。