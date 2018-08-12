新加坡國際珠心算數學競賽 台選手奪8金9銀

2018-08-12 21:49

〔中央社〕2018年新加坡國際珠心算暨數學競技大會今天在大巴窯（Toa Payoh）舉行，中華代表團參賽的14名選手表現優異，獲8金9銀8銅共25面獎牌佳績。

2018年新加坡國際珠心算暨數學競技大會今天在大巴窯的「戰備軍人（後備軍人）協會」（SAFRA）舉行，分為幼稚園、小學、中學與高中生進行珠算、心算與數學競賽，共有11國320名選手參加。

主辦單位國際珠心算暨數學18國競技聯合會的新加坡會長耿常青今天告訴中央社記者，今年競賽包括台灣、新加坡等多國珠心算與數學選手共聚一堂，不僅提升數理能力，促進國際文化交流，同時共同推展東南亞地區珠心算與數學教育。

率代表團出賽的中華民國心算暨數學競賽代表團名譽團長陳銘樺表示，今年共有14名國內選手參與心算與數學項目，和來自包括新加坡在內等多國好手競逐高下。

國際珠心算暨數學18國競技聯合會從1997年起分別在不同國家舉辦珠心算暨數學競賽，新加坡於2002年、2007年、2014年、2018年共舉辦4次賽事。

根據今天比賽結果，中華隊選手共獲25面獎牌，其中在心算部分4金4銀4銅，數學部分是4金5銀4銅。

台灣學子數理能力良好，分別在不同的國際競賽中有所斬獲，新加坡今年7月底舉辦的第14屆國際數學競賽，台灣勇奪15金、23銀、48銅及24優勝，表現亮眼。

另外，台灣學子同樣在7月底葡萄牙舉行的國際物理奧林匹亞競賽，榮獲4金1銀，金牌數在國際排名與俄羅斯、南韓和新加坡並列第3名。