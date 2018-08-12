中國自訂生食標準「虹鱒」列鮭魚 專家：恐危害健康

中國水產業者近日竟發布自訂的《生食鮭魚》團體標準，稱虹鱒是鮭魚，讓網友怒轟是「自欺欺人」。鮭魚示意圖。（彭博）

2018-08-12 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視今年5月播出一段「鮭魚養殖」專題報導，但報導中的鮭魚其實是生長在內陸的「虹鱒」，恐含大量寄生蟲，引發食安恐慌，正當爭議逐漸平息之際，中國水產業者近日竟發布自訂的《生食鮭魚》團體標準，稱虹鱒是鮭魚，讓網友怒轟是「自欺欺人」，「以後再也不吃三文魚（salmon，鮭魚）了」。

綜合中國媒體報導，中國水產流通與加工協會官網日前發布這項《生食鮭魚》團體標準，參與起草的14加單位，包括曾被央視推薦、實際上生產虹鳟的「青海民澤龍羊峽生態水殖有限公司」。這項標準也通過青海省政府官網發布。該團體聲稱，此舉除是填補行業標準空白、規範行業操作、保障產品質量，更是保護消費者知情權。

標準規定了生食鮭魚的術語和定義、要求、檢驗方法和規則、標籤、標誌、包裝、運輸、儲存等，同時制定產品感官、安全衛生指標，定出寄生蟲的嚴格要求，亦要求出售時要列出魚名、產地。鮭魚則被定為是鮭科魚類的統稱，包括大西洋鮭、銀鮭、王鮭、紅鮭、秋鮭、粉鮭和虹鱒等，都屬於鮭魚。

消息一出，「淡水鮭魚」虹鱒的爭議再次引發網友熱議，「改標準這種自欺欺人的事也做得出來，真是一齣好戲！」、「真的是權力大了指鹿為馬」、「以後三文魚都要煮熟了吃」。網友紛紛也嘲諷，「哦，知道了，不過就是寄生蟲而已，喝點三聚氰胺沖沖就沒了」、「要是沖不乾淨，再來針疫苗就沒事了」。

中國科普作家方舟子也說，「當年中國奶粉廠怎麼就沒想到搞一個標準規定三聚氰胺是牛奶成分呢？還是賣三文魚的聰明，不僅搞標準把虹鱒歸入三文魚，還可以生食呢。讓這些專家吃起如何？​」

上海海洋大學教授陳舜勝則強調，虹鱒不是鮭魚；生食虹鱒可能感染肝吸蟲、肺吸蟲等寄生蟲，會危害健康；這項團體標準提出的消滅寄生蟲的方法，只適用於海水魚。