與鄰居相處14年 對方喪夫才發現名字從來沒喊對

2018-08-12 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國有名婦女與鄰居夫妻關係不錯，常常在庭園閒聊，每年也互相贈送耶誕卡片祝福對方；近期這對鄰居夫妻的丈夫過世，婦女向其他鄰居關心這位遺孀的近況時，才發現原來14年來都把對方的名字叫錯。

綜合外媒報導，搞烏龍的史蒂芬妮‧艾爾德（Stephanie Aird）住在英國的德翰郡（County Durham），她與鄰居喬治（George）與「梅維斯（Mavis）」這對夫妻成為鄰居已14年，常常聊天，每年耶誕節也會互贈卡片，而鄰居回寄給史蒂芬妮的耶誕卡都是署名「梅維斯與喬治（Mavis and George）」。

不過近期，鄰居喬治在7月間以80多歲的高齡是去世後，史蒂芬妮在街上遇到另一位鄰居，她向鄰居詢問最近喪夫的「梅維斯」近況，關心她是否走出了喪夫之痛。

結果鄰居完全聽不懂史蒂芬妮再說誰，雙方在經過一段雞同鴨講後，史蒂芬妮才經鄰居得知，原來她把鄰居的名字叫錯多年，「梅維斯」真正的名字叫做席薇（Sylvia）。

史蒂芬妮現在完全不知道該怎麼辦，她尷尬地不太敢出門，就怕一但遇見席薇亞時不知道該如何面對她。

而史蒂芬妮也將這件尷尬事錄成影片放上網路，結果吸引超過200萬人次的觀看，有網友回應「你確定你鄰居本名叫席薇亞，說不定那位鄰居也搞錯啊。」也有人鼓勵史蒂芬妮能將這段趣事拿去與「梅維斯」分享，說不定能幫助她走出喪夫之痛；也有不少人分享自己或鄰居叫錯對方名字的趣事。