女子狂被摸屁股哭了起來 癡漢嗆「摸妳是妳的幸福」！

2018-08-12 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子搭公車時遇到癡漢，對方竟然趁著尖峰時刻人擠人不斷撫摸她的臀部，最後女子受不了直接在車上哭了起來，並大叫要癡漢住手。沒想到這個癡漢恬不知恥，居然大聲回嗆「摸妳是妳的幸福」，讓其他乘客都傻眼。當時有位乘客跳出來主持正義、與癡漢對罵，車上其他人也一起阻止癡漢逃走。

根據中媒報導，這名女子本月10日早上約8點45分在廣州搭乘543號公車，正值上班尖峰時間，竟然遇到癡漢襲臀。癡漢不斷撫摸她的臀部，受不了的她情緒爆發，用廣東話對癡漢哭叫著「夠了！」、「你要摸我幾次？」沒想到癡漢非但不感到羞恥，還囂張大罵「摸妳是妳的幸福」，還用不堪入耳的字眼辱罵該名女子。

當時一位正好在受害女子與癡漢旁邊的梁姓男子，見癡漢性騷擾別人還這麼猖狂，馬上替受害女子和癡漢對罵起來，過程中不斷和對方推擠，防止癡漢逃走。而公車司機聽到後頭有騷動，得知有癡漢騷擾乘客，便馬上靠路旁停車，要其他人幫忙報警，並也加入和癡漢對嗆的行列。為了不耽誤其他乘客的時間，先行疏散乘客以後，該司機便守住車門，不讓癡漢有逃跑的機會。當天早上約莫10點，民警才從現場將癡漢帶走，受害女子也跟著回派所做筆錄。

而這位路見不平的梁男表示，當時看到這男的非禮人家還特別囂張，「特別想打他」，自己也沒想那麼多，便出來和對方吆喝。梁男也說發生這種事本來就要有人出聲喝止，不然更會讓歹人為所欲為。