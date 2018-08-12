中國青島醫院賣假藥 僅被罰3000元

2018-08-12 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗之亂已讓大量民眾對監管單位失去信任，近日又有一份監管單位的行政處罰信引起網友討論，青島一間醫院涉嫌買假藥、並已銷售完畢，但當局卻只開罰人民幣692.5元（約新台幣3000元）。

中國「大眾網」報導，青島市食品藥品監督管理局今年6月20日發布的「2018年5月青島市食品藥品行政處罰信息公開」顯示，青島市城陽區人民醫院因涉嫌購入使用假藥「橘紅」，因為涉案產品已經銷售完畢，當局依法沒收醫院違法所得人民幣167.50元（約新台幣752元），罰款人民幣525元（約新台幣2357元），合計人民幣692.5元。

這張罰單因「假藥」和「罰款金額」引起媒體和網友關注，有網友質疑「為什麼只有罰款，沒有對相關的責任人的處罰，以及進貨渠道（管道）的進一步查處。為什麼僅僅處罰了600元？」、「是不是罰得太輕了」、「假藥賣光了，經銷商和生產商就不罰了嗎」。

青島市食藥監11日回應，涉事醫院販售的「安徽源和堂藥業股份有限公司」生產的中藥飲片橘紅（經過炮製的橘子皮），性狀、含量2項檢測指標不符合規定，依法判定為假藥。有關專家稱，橘紅性狀、含量測定不符合規定，可能藥效達不到，但對人體無害。

青島市食藥監指出，該醫院曾查驗供貨商資格，履行索證索票義務，但其入庫驗收記錄不規範，依照山東省法規，不具備從重、從輕、減輕和不予處罰的裁量情形。當局已依《藥品管理法》第73條「生產、銷售假藥的，沒收違法生產、銷售的藥品和違法所得，並處違法生產、銷售藥品貨值金額二倍以上五倍以下的罰款」的規定，對醫院開罰。

至於涉案的供貨商安徽源和堂藥業股份有限公司，則由亳州市食藥監和安徽省食藥監負責處置。

不過，網有對食藥監的回應不太買帳，不少人問「我是不是少看了一個萬字」、「是不是掉了個萬字？？」網友也說，「這好像是告訴醫院：繼續，沒事」、「醫院是國家開的，罰款的監督部門也是國家的。左口袋錢出，右口袋錢進」。