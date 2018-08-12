網友笑翻！英國綿羊被輪胎卡住 想掙脫卻變成鐘擺

英國1隻農莊的綿羊誤入輪胎製成的盪鞦韆，身體卡在輪圈中無法掙脫，每當牠賣力往前奔跑就只能在大樹下擺盪。（圖擷取自Facebook）

2018-08-12 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路瘋傳1段影片，英國1隻農莊的綿羊誤入輪胎製成的盪鞦韆，身體卡在輪胎中無法掙脫，牠越是賣力往前奔跑，卻只能在大樹下擺盪，影片曝光引發網友笑稱有趣，但也引來動保人士抨擊。

這段拍攝於英國農莊的影片中，有隻綿羊被用輪胎做成的鞦韆套住身體，牠幾度試圖掙脫輪胎束縛，賣力向前跑後只能依照簡諧運動來回擺盪，最後停在原地，其他同類們看到牠怪異的模樣紛紛走散開來，拍攝影片的民眾在旁笑得合不攏嘴。

許多網友看到此影片後，都感到相當有趣，相繼留言開玩笑「如果這隻羊是母的，那牠就是個盪婦」、「如果是公的，那可能就是盪父」、「為什麼我覺得他玩得很開心」、「旁觀的羊群跟人群好像」、「羊群：快看那裡有智障」、「旁邊那群在看他一定內心想哩喜咧藂三小」。

綜合外媒報導，動保人士看到這段影片後趕到痛心疾首，他們說拍影片的人應該幫忙釋放牠而非拍攝牠，並控訴「為什麼這很有趣，很明顯動物很痛苦」、「這令人反感，相當殘忍」。

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