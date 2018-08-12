1隻豬賣得31萬 背後故事超暖心

2018-08-12 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國印地安那州埃文斯維爾（Evansville）1名15歲的男孩，最近因為拍賣了1隻豬而聲名大噪，265磅（約120公斤）重的豬，竟然拍出了4次，總共賣得了1萬70美元（約新台幣31萬元）。

綜合外電報導，膽怯害羞的美國15歲男孩克利茲曼（Waylon Klitzman），最近鼓起勇氣牽著1隻豬出現在拍賣會場，即便站在眾人面前讓他緊張地雙腿發抖，他還是想要賣掉這隻豬，並將拍賣所得捐贈給非營利抗癌組織「Beat Nb」。而在他解釋了拍賣豬的動機之後，共有3個人在買下這隻豬後，無償將豬還給克利茲曼，讓他再進行1次拍賣，以募集更多捐款資金。

克利茲曼表示，他想要拍賣這隻豬是由於前陣子他最敬愛的數學老師，宣布將辭去現在的教職，全心投入抗癌組織「Beat Nb」的募資活動。克利茲曼希望能盡自己的心力，用行動挽留他喜愛的老師，他先是將所有的存款共52美元（約新台幣1600元），透過數學老師捐給「Beat Nb」，後來又希望能透過拍賣豬隻籌款。

因為有3人在買下豬後，無償把豬還給克利茲曼，讓這隻重約265磅的豬一共進行了4次的拍賣，總共賣得了1萬70美元，而拍賣所得也如計畫地全數捐給非營利抗癌組織「Beat Nb」。不過，儘管克利茲曼又捐錢又賣豬，還是沒有動搖他的恩師的辭職決心。